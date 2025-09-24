Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 19:56
КОТИРОВКИ
USD
24/09
83.3506
EUR
24/09
99.0363
Новости часа
Кириенко: в России подтвердили свыше 34 млн фейков с 2022 года Картаполов: мечты Киева об Украине в границах 1991 года обречены на провал
Москва
24 сентября 2025 / 19:56
Котировки
USD
24/09
83.3506
0.0000
EUR
24/09
99.0363
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
"Авито": более 60% россиян намерены потратить на подарки учителям до 3 тыс. рублей
24 сентября 2025 / 17:33
"Авито": более 60% россиян намерены потратить на подарки учителям до 3 тыс. рублей
© Александр Рюмин/ ТАСС

Более 60% опрошенных россиян готовы выделить на подарки к предстоящему Дню учителя до 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-платформы "Авито", передает ТАСС.

"Большинство россиян готовы потратить на подарки ко Дню учителя сумму до 3 тыс. рублей (63%)", - следует из материалов опроса.

Как отмечается, в большинстве учителям дарят цветы (72%), при этом молодые родители делают это реже (67%), чем представители старшего поколения (83%). Кроме того, в топ-3 - подарочные сертификаты (47%) и сладости (38%). Еще 22% опрошенных дарят открытки и сувениры, а 14% - канцелярию. Большинство участников исследования (59%) делают подарки только классному руководителю и любимым учителям-предметникам, но почти каждый пятый (19%) считает нужным одарить каждого учителя.

Помимо Дня учителя, родители поздравляют педагогов с 8 марта или с 23 февраля (73%). 66% также дарят учителям подарки на день рождения и 45% - на Новый год. Вместе с тем 57% намерены вручить презенты учителям, когда ребенок будет заканчивать школу.

День учителя отмечается в России 5 октября.

Опрос проводился среди 10 тыс. россиян старше 18 лет. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
18:16
Кириенко: в России подтвердили свыше 34 млн фейков с 2022 года
17:57
Картаполов: мечты Киева об Украине в границах 1991 года обречены на провал
17:44
Песков отметил, что Путин и Трамп тепло относятся друг к другу
17:33
"Авито": более 60% россиян намерены потратить на подарки учителям до 3 тыс. рублей
17:15
Медведев считает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
16:46
ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам
16:32
Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной
16:14
Мишустин заявил, что МРОТ с 2026 года вырастет более чем на 20%
15:59
В Грузии полагают, что у ЕС внешняя политика уровня детского сада
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения