Более 60% опрошенных россиян готовы выделить на подарки к предстоящему Дню учителя до 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-платформы "Авито", передает ТАСС.

"Большинство россиян готовы потратить на подарки ко Дню учителя сумму до 3 тыс. рублей (63%)", - следует из материалов опроса.

Как отмечается, в большинстве учителям дарят цветы (72%), при этом молодые родители делают это реже (67%), чем представители старшего поколения (83%). Кроме того, в топ-3 - подарочные сертификаты (47%) и сладости (38%). Еще 22% опрошенных дарят открытки и сувениры, а 14% - канцелярию. Большинство участников исследования (59%) делают подарки только классному руководителю и любимым учителям-предметникам, но почти каждый пятый (19%) считает нужным одарить каждого учителя.

Помимо Дня учителя, родители поздравляют педагогов с 8 марта или с 23 февраля (73%). 66% также дарят учителям подарки на день рождения и 45% - на Новый год. Вместе с тем 57% намерены вручить презенты учителям, когда ребенок будет заканчивать школу.

День учителя отмечается в России 5 октября.

Опрос проводился среди 10 тыс. россиян старше 18 лет.