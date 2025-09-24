Песков отметил, что Путин и Трамп тепло относятся друг к другу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп тепло относятся друг к другу, при этом каждый отстаивает интересы своей страны. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"В целом они общаются на "ты". Они же давно знакомы. И, действительно, они с уважением и тепло относятся друг к другу", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что это не мешает лидерам двух стран говорить об острых темах и "расходиться во многих вопросах". "Все-таки каждый отстаивает, прежде всего, интересы своей страны", - добавил Песков.