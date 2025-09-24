Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Картаполов: мечты Киева об Украине в границах 1991 года обречены на провал
24 сентября 2025 / 17:57
Картаполов: мечты Киева об Украине в границах 1991 года обречены на провал
© Александр Щербак/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что устремления Киева вернуть Украину к границам 1991 года нереализуемы, а реальные рубежи будут определены РФ.

Он отметил, что надежды европейских политиков и нынешних нелегитимных украинских властей на восстановление прежних границ так и останутся мечтами.

Ситуация на поле боя разворачивается таким образом, что именно Россия будет определять новые территориальные линии, и изменить это Украина не сможет, заключил Картаполов.

