Кириенко: в России подтвердили свыше 34 млн фейков с 2022 года

Число зафиксированных фактов дезинформации с 2022 года составило более 34 млн. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на Российском интернет-форуме.

"Количество выявленных фактов дезинформации, только подтвержденных у нас с 2022 года, количество доказанных фейков превысило 34 миллиона. Так как в эту увлекательную работу начинает все активнее вовлекаться искусственный интеллект, то темпы тиражирования и роста будут только нарастать, и мы должны быть к этому совершенно спокойно готовы", - отметил он.