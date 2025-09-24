Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Общество
Кириенко: в России подтвердили свыше 34 млн фейков с 2022 года
24 сентября 2025 / 18:16
© Александр Казаков/ ТАСС
Число зафиксированных фактов дезинформации с 2022 года составило более 34 млн. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на Российском интернет-форуме.
"Количество выявленных фактов дезинформации, только подтвержденных у нас с 2022 года, количество доказанных фейков превысило 34 миллиона. Так как в эту увлекательную работу начинает все активнее вовлекаться искусственный интеллект, то темпы тиражирования и роста будут только нарастать, и мы должны быть к этому совершенно спокойно готовы", - отметил он.