Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Фейки в СМИ
Общество
Кириенко: в России подтвердили свыше 34 млн фейков с 2022 года
24 сентября 2025 / 18:16
© Александр Казаков/ ТАСС

Число зафиксированных фактов дезинформации с 2022 года составило более 34 млн. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на Российском интернет-форуме.

"Количество выявленных фактов дезинформации, только подтвержденных у нас с 2022 года, количество доказанных фейков превысило 34 миллиона. Так как в эту увлекательную работу начинает все активнее вовлекаться искусственный интеллект, то темпы тиражирования и роста будут только нарастать, и мы должны быть к этому совершенно спокойно готовы", - отметил он.

