DPA: в Германии ресторан разместил объявление о нежелании видеть израильтян

Один из ресторанов города Фюрт в Баварии разместил объявление о том, что в заведении не рады видеть израильтян. Об этом информировало агентство DPA.

Согласно объявлению, в ресторане любят "всех людей, независимо от того, откуда они". "Мы являемся частью гражданского общества и потому не намерены, как остальной мир, наблюдать, не предпринимая никаких действий. В этой связи мы решили выразить протест, который не имеет политического, не говоря уже о расистском, характера", - следует из текста. "Израильским гражданам не рады в этом ресторане. Разумеется, они снова будут желанными гостями, как только примут решение открыть свои глаза, уши и сердца", - сказано в нем.

Владелец ресторана в комментарии DPA подтвердил, что внутри заведения был вывешен плакат, который убрали через два-три часа. Вместе с тем он обратил внимание, что там не хотели никого оскорбить.

Как сообщает агентство, в еврейской общине Фюрта выразили возмущение в связи с этим инцидентом и заявили о намерении рассмотреть возможность подачи заявления в правоохранительные органы.