Мишустин назвал приоритеты федерального бюджета на следующие три года

Одними из главных приоритетов федерального бюджета на предстоящие три года будут соцподдержка граждан, инфраструктурное развитие и поддержка обороны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

"Приоритетом бюджета станут три направления. Прежде всего, это социальная поддержка граждан, в особенности семей с детьми. Второе - это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО. Ну и третье - это развитие инфраструктуры", - указал он.

Мишустин отметил, что среди приоритетов бюджета будет также обеспечение технологического лидерства, на что в бюджете на будущую трехлетку заложено около 1,9 трлн рублей. Так, только в рамках нацпроекта по станкам объем финансирования составит порядка 118 млрд рублей.

По его словам, бюджетная политика на трехлетнем горизонте нацелена на достижение национальных целей развития и на решение ключевых задач РФ. На реализацию национальных проектов до 2030 года предполагается выделить около 40 трлн рублей, добавил глава российского кабмина.