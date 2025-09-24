ВЦИОМ: каждый третий россиянин употребляет мат ежедневно

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом, в том числе каждый третий ежедневно, сообщает ТАСС.

Так, семь из десяти опрошенных граждан с разной периодичностью ругаются матом (71%), в том числе каждый третий - ежедневно (34%, против 20% в 2008 году).

"За последние 17 лет материться в российском обществе стали больше, а доля тех, кто делает это ежедневно, выросла за рассматриваемый период едва ли не вдвое. В целом нецензурная лексика присутствует в жизни семи из десяти наших сограждан", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, почти каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина прибегают к нецензурной лексике ежедневно. Две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день, это в 1,7-1,9 раза чаще в сравнении с гражданами РФ в целом.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября текущего года среди 1 600 респондентов старше 18 лет.