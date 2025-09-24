Белоусов: до 80% огневых задач в рамках СВО выполняется с применением БПЛА

Около 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) выполняется с применением беспилотных комплексов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Опыт СВО показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне спецоперации с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - указал он.

По словам министра, успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи на первый план выходят вопросы совершенствования управления. В этой связи они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня определим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", - отметил он.