Пезешкиан заверил, что у Ирана нет цели получить ядерное оружие
24 сентября 2025 / 19:33
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в рамках общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что у исламской республики никогда не было и нет цели получить ядерное оружие.
"Я еще раз заявляю с этой трибуны, что Иран никогда не стремился и не будет стремиться создать ядерную бомбу", - отметил он.