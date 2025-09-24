Пезешкиан заверил, что у Ирана нет цели получить ядерное оружие

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в рамках общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что у исламской республики никогда не было и нет цели получить ядерное оружие.

"Я еще раз заявляю с этой трибуны, что Иран никогда не стремился и не будет стремиться создать ядерную бомбу", - отметил он.