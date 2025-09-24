Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Экономика
Силуанов заявил, что расходы бюджета в 2026 году составят 44,1 трлн рублей
24 сентября 2025 / 19:45
Расходы федерального бюджета России в 2026 году составят 44,1 трлн рублей, доходы - 40,3 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства.
"Расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46 трлн рублей в 2027 году 49,4 трлн рублей в 2028 году. Поступление доходов прогнозируется в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году", - отметил он.