24 сентября 2025 / 22:59
Лавров показал жест "класс" после встречи с Рубио Правительство утвердило календарь выходных и праздников в 2026 году
23 сентября 2025 / 19:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до 11
24 сентября 2025 / 19:59
Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до 11
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

При атаке украинских БПЛА на Новороссийск пострадали 11 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Ранее было известно о восьми пострадавших и двух погибших.

"Два человека погибли. Пострадали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии, четверо - средняя тяжесть и пять - в] легкой степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.

