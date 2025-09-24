Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до 11

При атаке украинских БПЛА на Новороссийск пострадали 11 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Ранее было известно о восьми пострадавших и двух погибших.

"Два человека погибли. Пострадали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии, четверо - средняя тяжесть и пять - в] легкой степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.