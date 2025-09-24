Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Общество
Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до 11
24 сентября 2025 / 19:59
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив
При атаке украинских БПЛА на Новороссийск пострадали 11 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Ранее было известно о восьми пострадавших и двух погибших.
"Два человека погибли. Пострадали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии, четверо - средняя тяжесть и пять - в] легкой степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.