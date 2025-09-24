Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 3 сентября 2025 года превысила $69
24 сентября 2025 / 20:16
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $69 за баррель впервые с 3 сентября текущего года.
По состоянию на 18:44 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,84% и торговалась на уровне $69,04 за баррель.
К 18:59 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $69 за баррель (+1,78%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года растет на 1,76% и составляет $64,75 за баррель, свидетельствуют данные площадки.