Вучич: Сербия чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета

Сербия ощущает поддержку России, в частности, в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич при общении с журналистами на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту РФ Владимиру Путину за эту поддержку", - отметил он.