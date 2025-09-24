Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Политика
Вучич: Сербия чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета
24 сентября 2025 / 20:29
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Сербия ощущает поддержку России, в частности, в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич при общении с журналистами на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту РФ Владимиру Путину за эту поддержку", - отметил он.