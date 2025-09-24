Правительство утвердило календарь выходных и праздников в 2026 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства.

"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - следует из сообщения.

Так, новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

Кроме того, россияне будут отдыхать по 3 дня с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Выходные дни в мае - с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е. Нерабочие дни в июне - с 12-го по 14-го. День народного единства выпадет на среду - выходным будет только 4 ноября.