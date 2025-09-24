Лавров показал жест "класс" после встречи с Рубио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец, проходя мимо журналистов после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Соответствующие кадры распространили СМИ.

Общение Лаврова и Рубио на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заняло около 50 минут.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в первый же день работы в Нью-Йорке главе российской дипломатии предстоят не менее 10 встреч.