23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Лавров показал жест "класс" после встречи с Рубио
24 сентября 2025 / 21:10
© Владимир Гердо/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец, проходя мимо журналистов после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Соответствующие кадры распространили СМИ.
Общение Лаврова и Рубио на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заняло около 50 минут.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в первый же день работы в Нью-Йорке главе российской дипломатии предстоят не менее 10 встреч.