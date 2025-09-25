Трамп-Зеленский: теперь любовь без обязательств

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Нелегитимный украинский президент и военный преступник В.Зеленский 23 сентября прилетел в США. Основной официальной целью было выступление на 80-й Генассамблее ООН. Не менее важной – встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности этой же самой ООН – было оно созвано по запросу Эстонии, утверждавшей, что ее границы три российских истребителя Миг-31, пробывшие в прибалтийском воздушном пространстве около 12 минут. На заседании новый постпред США Майкл Уолц (экс-советник Трампа по нацбезопасности) выступил с осуждением приписываемых России действий, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО» и призвав Россию «начать прямые переговоры с Украиной».

Несколькими днями ранее «масштабные атаки беспилотников и ракет против Украины» и «нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства ЕС в Польше и Румынии» вошли в перечень обвинений, обосновывающих очередной, 19-й пакет антироссийских санкций ЕС. После этого, уже перед Генассамблеей, дроны неизвестного происхождения появились над Данией, и европейские СМИ в унисон с Зеленским объявили это «российской атакой».

При этом в воскресенье украинский удар, авторство которого режим Зеленского и не думает отрицать, был нанесен по санаторию «Форос» в Крыму, что привело к гибели нескольких гражданских лиц. А в ночь с понедельника на вторник массовому налету украинских дронов – ПВО сбили свыше тридцати – подвергся Московский регион. Судя по всему, в рамках своей неизменной стратегии военно-информационных ударов, Зеленский перед встречей с Трампом хотел создать картинку уязвления России.

Кроме того, встрече предшествовало внесение жовто-блакитным главарем в Верховную Раду законопроекта, позволяющего отправлять подразделения ВСУ за границу «для выполнения задач нацбезопасности и обороны». Есть свидетельства, что это делается в рамках подготовки силовой операции против Приднестровья. И если официальные лица Банковой по данному поводу пока в основном хранят молчание или отделываются намеками – некоторые политологи вектор намерений не скрывают. Так, руководитель киевского «Офиса развития публичной политики» Руслан Рохов заявил: «Хотят этого молдаване, не хотят, это приведет к тому, что Украина будет вынуждена действовать на пресечение. Мы потянем военные ресурсы под границу, если будут доказательства ротации, что пошли офицеры в Приднестровье. Мы же не будем ждать, пока они начнут атаковать. Мы начнем вынуждено делать превентивные меры. Молдаванам нужно понять, что если 28 числа побеждают пророссийские силы, это приближает войну в Молдову. Потому что Украина не будет сидеть и ждать, пока пойдет атака в спину».

На фоне продолжающегося обострения ситуации не только на самой Украине, но на ряде других европейских конфликтогенных участков, Зеленский полетел в США, как свидетельствует Reuters, со «сдержанными ожиданиями». Агентство анонсировало, что «Зе» попросит Трампа о введении новых антироссийских санкций, при этом неназванный украинский инсайдер признал: «Украине лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил». По данным Reuters, «Киев продвигает планы саммита, посвящённого российской оккупации Крымского полуострова, что, по-видимому, направлено на то, чтобы воспрепятствовать обсуждению любого мирного соглашения, подразумевающего признание Крыма российской территорией».

А по данным издания Politico, в партии Зеленского «Слуга народа» растет недовольство ее вождем – не только оппоненты, но и соратники недовольны явными авторитарными и монополистскими тенденциями во власти. Сам Зеленский на недавнем закрытом заседании Верховной Рады обрушился на своих критиков. Два парламентария, давших комментарии Politico на условиях анонимности, «Зе» обругал «Слугу народа», депутатский корпус в целом, активисты гражданского общества и СМИ за то, что они мешают формированию сусального идеально-демократического образа Украины на Западе.

Впрочем, с такого рода проблемами Зеленский походит практически к каждому международному визиту за последние годы, однако пока что демонстрирует незаурядную политическую живучесть. На сей раз, прилетев в Нью-Йорк, он «для затравки» встретился с казахстанским президентом Токаевым, причем общение (во всяком случае, публичная часть) было на английском языке. Зеленский поблагодарил Токаева «за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Вечером состоялась и беседа с Трампом, судя по всему, прошедшая для криворожского уроженца неплохо. Его пригласили прокомментировать итоги переговоров на Fox News (наиболее значимом в трампистской системе координат канале, что тоже маркер). Зеленский заявил, что «Трамп показал желание поддерживать Украину до самого конца», что их отношения улучшились, в том числе из-за «постоянной лжи Путина [Трампу]», что американский президент отказался от идеи размена территориями. Вдобавок украинский диктатор допустил возможность проведения выборов, «несмотря на сложности с Конституцией», но лишь после прекращения огня.

Еще более красноречивым был развернутый пост самого Трампа в соцсетях. По его словам, «Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах». Более того, «Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше» - такое предположение гармонирует с недавним боевитым призывом украинского экс-президента Ющенко о необходимости не только вернуться к границам 1991-го года, но и дойти до Москвы. Триумфу ВСУ должны поспособствовать, если верить Трампу, экономические трудности России, зарекомендовавшей себя «бумажным тигром», и продолжение поставок американского оружия НАТО, дабы альянс «делал с ним то, что считает нужным».

Беседуя на камеру с Эммануэлем Макроном, Трамп высказался в схожем ключе – «пусть они [Зеленский и Ко]вернут свою землю». Венцом очередной смены настроения мистера Дональда стал его ответ «да, я так считаю» на вопрос журналиста, должны ли страны НАТО сбивать попавшие в их воздушное пространство российские самолеты. Правда, на вопрос, окажет ли сам Вашингтон этим смельчакам военно-политическую поддержку, Трамп ответил расплывчато – «зависит от обстоятельств».

По этому вопросу с шефом заочно поспорил госсекретарь Марко Рубио. Его мнение таково: «Я не думаю, что кто-то говорил об уничтожении российских самолетов, если они не атакуют». Выступая же в ООН по вопросу российско-украинского конфликта, Рубио допустил и введение Трампом новых антироссийских санкций, и передачу киевскому режиму не только оборонительного, но и наступательного вооружения.

Вывода из событий вчерашнего дня три, и все они не новы. Во-первых, Трамп верен своей зигзагообразной эмоциональной дипломатии, единственная стабильная черта которой – собственно, зигзагообразность. Во-вторых, он вновь показал, что является не посредником, нейтралом, а стороной конфликта, который вроде как стремится урегулировать. В-третьих, эта сторона стремится получать исключительно выгоду от продолжения конфликта, перекладывая все либо основную часть издержек на европейцев и саму Украину. Это подметили и западные СМИ – например, на страницах The Telegraph: «Трамп, похоже, передает все Европе и НАТО…Его единственное обязательство — продолжать продавать оружие союзникам».