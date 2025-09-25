Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 сентября 2025 / 23:53
24 сентября 2025 / 23:51
23 сентября 2025 / 20:47
Политика
Политика
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51

Та часть выступления Дональда Трампа в ООН, где он говорил об Украине и России, конечно, вызвала активное общественное обсуждение. Многие утверждали, что президент США полностью поменял свою позицию.

Понятно, что внутри Трампа подспудно сидит обида за то, что он так и не сумел завершить российско-украинский конфликт, так быстро, как обещал в начале. У американского лидера возникла ключевая проблема: война Байдена стала войной Трампа. В этом его определенная степень раздражения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b20f26f6b02af8688269fdb0342e717d/

