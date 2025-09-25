Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа

Та часть выступления Дональда Трампа в ООН, где он говорил об Украине и России, конечно, вызвала активное общественное обсуждение. Многие утверждали, что президент США полностью поменял свою позицию.

Понятно, что внутри Трампа подспудно сидит обида за то, что он так и не сумел завершить российско-украинский конфликт, так быстро, как обещал в начале. У американского лидера возникла ключевая проблема: война Байдена стала войной Трампа. В этом его определенная степень раздражения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

