Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Политика
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Та часть выступления Дональда Трампа в ООН, где он говорил об Украине и России, конечно, вызвала активное общественное обсуждение. Многие утверждали, что президент США полностью поменял свою позицию.
Понятно, что внутри Трампа подспудно сидит обида за то, что он так и не сумел завершить российско-украинский конфликт, так быстро, как обещал в начале. У американского лидера возникла ключевая проблема: война Байдена стала войной Трампа. В этом его определенная степень раздражения.
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: