Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение

Не нужно думать, что президент США Дональд Трамп после своего яркого выступления в ООН, выйдет из мирного процесса. Зачем ему отстраняться от украино-российского конфликта?

Трамп играет свою игру, ощущает себя в какой-то мере над схваткой. Уйти для него – это в какой-то мере признать свое поражение. Трамп не хочет выглядеть, как несостоявшийся великий миротворец. Он постоянно рассказывает, сколько конфликтов ему удалось завершить, и их количество, раз от раза, растет. Трамп увлечен этим и от своей миротворческой миссии не откажется.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

