Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль
25 сентября 2025 / 10:19
© Nir Elias/ Pool Photo via AP/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике решение части стран признать государственность Палестины.
"Позорная капитуляция некоторых лидеров перед палестинским террором ни к чему не обяжет Израиль. Палестинское государство создано не будет", - подчеркнул глава правительства еврейского государства, чье заявление распространила его канцелярия.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Вместе с тем 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.