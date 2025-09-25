Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
25 сентября 2025 / 12:44
Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль
24 сентября 2025 / 23:53
24 сентября 2025 / 23:51
23 сентября 2025 / 20:47
Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль
25 сентября 2025 / 10:19
© Nir Elias/ Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике решение части стран признать государственность Палестины.

"Позорная капитуляция некоторых лидеров перед палестинским террором ни к чему не обяжет Израиль. Палестинское государство создано не будет", - подчеркнул глава правительства еврейского государства, чье заявление распространила его канцелярия.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Вместе с тем 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. 

