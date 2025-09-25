Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике решение части стран признать государственность Палестины.

"Позорная капитуляция некоторых лидеров перед палестинским террором ни к чему не обяжет Израиль. Палестинское государство создано не будет", - подчеркнул глава правительства еврейского государства, чье заявление распространила его канцелярия.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Вместе с тем 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.