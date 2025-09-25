Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
МиГи для Ирана
Иран укрепляет национальную обороноспособность
25 сентября 2025 / 12:14
МиГи для Ирана

Юрий Веселов, военный обозреватель

Как заявил на днях член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Абольфазл Зохреванд, на авиабазу Шираз прибыла закупленных в России партия легких истребителей МиГ-29. Точное количество самолетов не указывается, но речь может вестись о нескольких авиазвеньев. По словам иранского чиновника, Тегеран не отказался от приобретения тяжелых истребителей Су-35, однако их поставка будет осуществляться постепенно.

Миг-29 – многофункциональный легкий фронтовой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Разработан в 1970-х годах в РКБ имени А.М.Микояна. За это время всего произведено более 1600 машин различной модификации. Стоял на вооружении ВВС СССР. До 100 самолетов находятся в составе ВКС России. Поставлялся в более чем 30 стран мира. Отличается сравнительно низкой ценой, надежностью, отличными пилотажными качествами, простотой пилотирования и технического обслуживания.

Крейсерская скорость – 850 км/час, максимальная – 2450 км/час (на высоте). Вооружение – 30-мм пушка (150 снарядов), 6 ракет «воздух-воздух» малой и средней дальности, 2000 кг бомбовой нагрузки.

Истребитель участвовал в многих вооруженных конфликтах. В Сирии применялся как одиночно, так и в составе группы для нанесения бомбовых ударов по исламским террористам. Участвовал в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Абольфазл Захревандт также сообщил о закупке российских и китайских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400 и HQ-9, поставка отдельных элементов которых уже начата.

Прием на вооружение ВС Ирана новых средств свидетельствует о начале интенсивной подготовки страны и армии к возможной новой агрессии Израиля и США. Хочется верить, что военно-политической руководство Исламской Республики сделало надлежащие выводы из событий июня 2025 года и успеет провести мероприятия по укреплению внутренней безопасности и боеспособности национальной армии и других силовых структур.

Угроза очередного развязывания Израилем и США вооруженного конфликта с Ираном реально существует. Более того, она с каждым днем возрастает: западные страны добиваются восстановления международных санкций против Ирана, который, в свою очередь, в качестве ответной меры предупреждает о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, что предполагает активизацию работ по обогащению урана.

Следует откровенно признать и то, что руководства еврейского и североамериканского государств озабочены идеей свержения существующего иранского режима, и используют жупел ядерной угрозы Ирана для разрушения его экономического и военного потенциала в надежде на возникновение в этой стране массовых выступлений народа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его сторонники в правительстве и парламенте не скрывают своего желания «расправиться с властями аятолл» и на долгие годы вперед вывести Иран из противостояния с Израилем.

 

