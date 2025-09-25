Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Служба внешней разведки России опубликовала заявление, согласно которому НАТО готовит операцию по оккупации Молдавии, и первые военнослужащие из Англии и Франции, которые будут ее осуществлять, уже прибыли в Одессу. Поводом могут стать народные протесты против фальсификации властью предстоящих парламентских выборов (в том, что они будут поле для массовых фальсификаций, не сомневается никто, да и сама власть особо не скрывает). Есть и «план Б» - в его рамках оккупация начнется чуть позже, ближе к концу осени.

Между тем, в молдавских районах на границе с Украиной натовские военные замечены уже сейчас – в частности, французы; их фотографии выкладывают в соцсетях. Польское издание Myśl Polska пишет, что подразделения румынской армии могут быть введены в Молдавию и Приднестровье сразу после выборов, а ряд из них уже находится в состояние повышенной боевой готовности. Главарь киевского режима Зеленский внес в Верховную раду законопроект о возможности использования ВСУ за границей, рассматриваемый многими именно в молдавском контексте. А экс-президент Молдавии Игорь Додон, стоящий во главе оппозиционного левоцентристского «Патриотического блока», прямо сказал, что его соотечественников готовят к роли «пушечного мяса».

Именно «Патриотический блок» в условиях отстранения блока «Победа» Илана Шора стал основным конкурентом правящей партии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). Более того, он уже обходит PAS по социологическим замерам – 36% против 34% с небольшим. Игорь Додон говорит, что новый премьер, который появится в случае победы оппозиции, должен совершить свой первый международный визит в Москву. Другой входящий в блок экс-президент, Владимир Воронин, также выступает за восстановление отношений с Россией и называет Санду и Ко «соросовцами», антинациональной силой, работающей стране во вред.

Нельзя не отметить, что и Додон, и Воронин, находясь у власти, прорывов в отношениях с Россией не совершили – Владимир Николаевич вообще обещал сделать русский язык вторым государственным и присоединиться к союзному государству РФ и Белоруссии, но обещания не выполнил. Но и этот факт, и то, что риторика «Патриотического блока» не какая-то оголтело пророссийская, а просто конструктивная в адрес нашей страны, не успокаивает Санду. Она заявила, что «Россия вкладывает сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах реки Днестр и за рубежом», а до этого – что цель России «захват Молдавии для превращения ее в инструмент против Украины и в плацдарм для гибридных атак против ЕС».

Борясь с «российским вмешательством в дела Молдавии», спецслужбы режима Санду провели 250 обысков у сотни граждан, из которых 74 были задержаны. Основное обвинение – задержанные якобы проходили на сербской территории обучение тактике разгона полицейских цепей, сопротивлению правоохранителям, использованию резиновых дубинок и огнестрельного оружия. Обучавшимся, согласно следственным материалам, платили по 400 евро, а руководил операцией некий офицер российских спецслужб с позывным «Бес» и еще один офицер ГРУ.

И в связи с «русским следом», и без него власть использует весь спектр мер по ущемлению политических оппонентов и их избирателей. Так, ЦИК Молдавии попросил Минюст «ограничить деятельность» партии экс-главы Гагаузии Ирины Влах «Сердце Молдавии», входящей в «Патриотический блок». Этому предшествовали обыски у представителей партии, в ходе которых силовики пытались найти доказательства незаконного финансирования и «электоральной коррупции».

Формулировки, касающиеся ограничения деятельности партии и ее самой как «субъекта избирательного права» весьма расплывчаты и могут быть при желании использованы и против «Сердца», и против блока, в который партия входит. Однако Минюст расплывчатость не смутила, если не сказать больше – так все и задумывалось. Постановление против «Сердца» было принято, правда, в силу пока не вступило – Апелляционная палата страны приняла во внимание жалобу адвокатов партии и передала дело на рассмотрение в Конституционный суд.

Еще одно ухищрение власти –внезапно начат ремонт семи мостов через Днестр, по которым приднестровские избиратели (априори противники Санду) должны в воскресенье поехать на свои избирательные участки. Очевидцы говорят, что на перекрытых мостах стоит техника, но реальные работы не ведутся, а международных наблюдателей в район «ремонта» не допускают. Такая уловка уже применялась в ходе второго тура президентских выборов-2024.

Скандалы уже сейчас гремят и в связи зарубежным голосованием молдавской диаспоры, на которую Санду как на свой важнейший источник голосов делает особую ставку. Граждане, проживающие в США и голосовавшие по почте, сообщили, что получили на руки неполные бюллетени, в некоторых из которых отсутствуют «Патриотический блок» и блок «Альтернатива» Александра Стояногло. Пытаясь, видимо, что-то противопоставить этой неловкой ситуации, власть заявила о найденных полицией в кишиневской типографии бюллетенях, в которых уже стоит галочка за «Альтернативу». Однако один из лидеров этого объединения, столичный мэр Ион Чебан, пояснил, что речь идет об агитационных листовках, на них стоит надпись «Model» (образец) и перепутать их с настоящими бюллетенями можно лишь при высокой степени альтернативной одаренности.

Впрочем, невысокое мнение Санду и Ко относительно интеллектуальных способностей собственного населения, да и насчет этого населения в целом, ни для кого давно не секрет. Яркой иллюстрацией может служить недавний разговор президента с пенсионерками из Гагаузии. Пожилые женщины пожаловались на полицию, массово выписывающие драконовские штрафы в 125 тысяч леев (свыше 126 тысяч рублей) за «электоральную коррупцию», которой центральная власть называет социальную помощей властей автономии. «Это не социальная помощь. Голос не продаётся, страну не продают. Коррупция — это очень плохо, и мы будем бороться. С коррупцией мы ничего не построим. Будет хорошо, если мы не будем продавать страну», - назидательно заявила Санду, получив в ответ гневную реплику: «Позор этому правительству!».

Эта реплика от презираемых властью и презирающих ее в ответ граждан, вероятно, достаточно громко прозвучит и на выборах. У Санду есть ряд вариантов реакции на потенциально неблагоприятное народное волеизъявление, от задействования внутренних политико-правовых механизмов до правления на иностранных штыках. Но появление иностранных штыков все более вероятно и без прямой связи с итогами выборов, будь они даже триумфальны для PAS. Молдавия, наряду с Прибалтикой и Азербайджаном, остается одним из самых вероятных новых фронтов против России.