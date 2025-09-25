Лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия отреагировал на заявление Владимира Зеленского о Грузии на Генассамблее (ГА) ООН, посоветовав ему "промыть рот". Об этом в среду информировал телеканал Rustavi 2.

"Этот так называемый политик посмел и в очередной раз негативно высказался о Грузии. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о Грузии", - сказал он.

В ходе своего выступления на ГА ООН Зеленский утверждал, что Европа "потеряла Грузию", а ситуация с правами человека там только ухудшается.

В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы спонсируют митинги в Грузии, пытаясь повторить сценарий украинского "майдана". Он также заверил, что правительство Грузии не допустит подобного в своей стране.