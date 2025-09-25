Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 14:15
Москва
25 сентября 2025 / 14:15
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Общество
В Шри-Ланке при ЧП на канатной дороге погибли семь буддийских монахов
25 сентября 2025 / 10:59
В Шри-Ланке при ЧП на канатной дороге погибли семь буддийских монахов
Ajit Wick/Shutterstock/FOTODOM, архив

Семь буддийских монахов погибли в результате ЧП на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом информировала газета Daily Mirror.

Сообщается, что вагон, в котором находились 13 монахов, из-за обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты. Четверо пострадали, остальные погибли.

Среди погибших числятся иностранцы. По данным издания, погибли россиянин, а также румын и индиец.

Полиция Шри-Ланки проводит расследование случившегося. 

