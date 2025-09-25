В Шри-Ланке при ЧП на канатной дороге погибли семь буддийских монахов

Семь буддийских монахов погибли в результате ЧП на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом информировала газета Daily Mirror.

Сообщается, что вагон, в котором находились 13 монахов, из-за обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты. Четверо пострадали, остальные погибли.

Среди погибших числятся иностранцы. По данным издания, погибли россиянин, а также румын и индиец.

Полиция Шри-Ланки проводит расследование случившегося.