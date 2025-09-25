Yonhap: в Сеуле утверждают, что у КНДР есть до 2 тонн обогащенного урана

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён выступил с утверждением о том, что в распоряжении КНДР есть, предположительно, до 2 тыс. кг высокообогащенного урана. Об этом информировало агентство Yonhap.

Соответствующие данные Чон Дон Ён привел со ссылкой на информацию разведывательных служб и публичные оценки. "Нужно это остановить. Даже в настоящее время центрифуги на четырех объектах продолжают вырабатывать ядерный материал", - отметил он. В качестве решения министр предложил возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном о денуклеаризации.

Некоторое время назад лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз заявил, что его страна не намерена отказываться от ядерного оружия. Он допустил возможность диалога с США, если американское руководство откажется от стремления к денуклеаризации.

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь выступил за трехэтапную стратегию денуклеаризации, которая предполагает заморозку ядерной программы, сокращение арсенала и полный отказ от атомного оружия.