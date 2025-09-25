Зюганов считает, что решение о Сталинграде должно приниматься на федеральном уровне

Решение о переименовании Волгограда в Сталинград должно быть общенациональным. Уверенность в этом выразил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

"Это общенациональное решение. Я думаю, оно созрело. Когда я предложил, президент очень уважительно отнесся к этому предложению", - отметил он.

По мнению политика, этот вопрос касается не только горожан, но и всей России. "Я посмотрел данные последнего опроса, почти 80% настаивают на этом. Это очень много. Надо прислушаться к ним", - подчеркнул Зюганов.

Он обратил внимание, что в названии Сталинград отражается российская история, традиции, великие победы. "У нас многие беды начались с хрущевских глупостей, которые он свалил на Сталина, все проблемы и трудности, которые были. Так не делают и не поступают в истории", - указал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин при общении с лидерами фракций Госдумы заявил, что решение по поводу возможного возвращения Волгограду имени Сталинград должны принимать местные жители, но в целом об этом можно подумать.