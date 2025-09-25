Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 25 сентября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,5% - до 2 737,31 и 1 026,67 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,95 копейки и находился на отметке в 11,7 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили рост до 0,32% и торговались на уровне 2 732,29 и 1 024,78 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня замедлил рост до 2,85 копейки и составил 11,69 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.