Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН

Президент США Дональд Трамп считает саботажем отключение эскалатора, случившееся, когда он входил в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале.

"Люди, которые за это отвечают, должны быть арестованы", - указал он в Truth Соц. сети. "Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генсеку и требую немедленного расследования", - подчеркнул американский лидер.

"Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана. Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба", - отметил Трамп.

"Он остановился мгновенно. Удивительно, что Мелания и я не упали лицом на острые края этих стальных ступеней. Только из-за того, что мы крепко держались за поручни этого не произошло, иначе бы произошла катастрофа", - заключил он.