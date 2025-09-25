Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 14:16
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45 БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
Москва
25 сентября 2025 / 14:16
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Форс-мажор / Политика и религия
Общество
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
25 сентября 2025 / 12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
© Стивен Матерен/Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает саботажем отключение эскалатора, случившееся, когда он входил в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале.

"Люди, которые за это отвечают, должны быть арестованы", - указал он в Truth Соц. сети. "Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генсеку и требую немедленного расследования", - подчеркнул американский лидер.

"Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана. Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба", - отметил Трамп.

"Он остановился мгновенно. Удивительно, что Мелания и я не упали лицом на острые края этих стальных ступеней. Только из-за того, что мы крепко держались за поручни этого не произошло, иначе бы произошла катастрофа", - заключил он. 

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45
12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:45
Зюганов считает, что решение о Сталинграде должно приниматься на федеральном уровне
11:16
Yonhap: в Сеуле утверждают, что у КНДР есть до 2 тонн обогащенного урана
10:59
В Шри-Ланке при ЧП на канатной дороге погибли семь буддийских монахов
10:38
Зеленскому рекомендовали "промыть рот" после заявлений о Грузии
10:19
Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль
21:10
Лавров показал жест "класс" после встречи с Рубио
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения