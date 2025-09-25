Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 14:16
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45 БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
Москва
25 сентября 2025 / 14:16
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
25 сентября 2025 / 12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
© Сергей Карпухин/ТАСС

Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропуск транспорта на свою территорию. Об этом информировало агентство БелТА.

Днем ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что получил официальное уведомление Пограничной стражи Польши об открытии границы 25 сентября в 01:00 по местному времени.

Государственный таможенный комитет Белоруссии усилил работу пунктов пропуска на границе с Польшей после решения Варшавы возобновить функционирование погранпереходов. В ведомстве уточнили, что таможенное оформление убывающих транспортных средств белорусская сторона начнет с 23:00 с целью их оперативного выезда после официального открытия движения польской стороной. Это же распространяется и на железнодорожные составы.

Польша закрыла все действующие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября премьер-министром страны Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября. 

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45
12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:45
Зюганов считает, что решение о Сталинграде должно приниматься на федеральном уровне
11:16
Yonhap: в Сеуле утверждают, что у КНДР есть до 2 тонн обогащенного урана
10:59
В Шри-Ланке при ЧП на канатной дороге погибли семь буддийских монахов
10:38
Зеленскому рекомендовали "промыть рот" после заявлений о Грузии
10:19
Нетаньяху заявил, что признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль
21:10
Лавров показал жест "класс" после встречи с Рубио
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения