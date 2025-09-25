БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией

Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропуск транспорта на свою территорию. Об этом информировало агентство БелТА.

Днем ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что получил официальное уведомление Пограничной стражи Польши об открытии границы 25 сентября в 01:00 по местному времени.

Государственный таможенный комитет Белоруссии усилил работу пунктов пропуска на границе с Польшей после решения Варшавы возобновить функционирование погранпереходов. В ведомстве уточнили, что таможенное оформление убывающих транспортных средств белорусская сторона начнет с 23:00 с целью их оперативного выезда после официального открытия движения польской стороной. Это же распространяется и на железнодорожные составы.

Польша закрыла все действующие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября премьер-министром страны Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября.