Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $45 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 года. Об этом свидетельствует данные торговой площадки.

По состоянию на 11:07 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 1,68% и находилась на отметке в $45,01 за тройскую унцию. К 11:25 мск цена драгметалла ускорила рост до $45,13 за унцию (+1,95%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex торговался на уровне $3 790,8 (+0,63%).