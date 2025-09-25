Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова инициировала внедрение федеральной программы "Социальная няня" для поддержки многодетных и неполных семей. Соответствующее письмо она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, передает ТАСС.

Согласно документу, опыт реализации ряда проектов "Социальных нянь" в нескольких регионах РФ продемонстрировал его высокую востребованность. "Это доказывает актуальность и эффективность меры социальной поддержки, способствующей улучшению качества жизни семей с детьми и обеспечению условий для их гармоничного развития", - указала Лантратова.

Она подчеркнула, что считает целесообразным внедрить на федеральном уровне программу "Социальная няня", которая займет свое место в национальном проекте "Семья" и поможет снизить нагрузку на многодетные и неполные семьи.

По мнению парламентария, программа "Социальная няня" может быть направлена на предоставление бесплатных услуг профессиональных нянь для многодетных и неполных семей. "Форма реализации может предусматривать оказание помощи по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет в объеме 30 часов в неделю. Няни, участвующие в программе, должны иметь сертификацию, гарантирующую высокое качество предоставляемых услуг", - пояснила она.

Для неполных семей Лантратова предложила увеличить объем предоставляемых услуг до 40 часов в неделю, а также продлить срок помощи до достижения ребенком четырехлетнего возраста.