Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
В ГД инициировали внедрение федеральной программы "Социальная няня"
25 сентября 2025 / 12:59
В ГД инициировали внедрение федеральной программы "Социальная няня"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова инициировала внедрение федеральной программы "Социальная няня" для поддержки многодетных и неполных семей. Соответствующее письмо она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, передает ТАСС.

Согласно документу, опыт реализации ряда проектов "Социальных нянь" в нескольких регионах РФ продемонстрировал его высокую востребованность. "Это доказывает актуальность и эффективность меры социальной поддержки, способствующей улучшению качества жизни семей с детьми и обеспечению условий для их гармоничного развития", - указала Лантратова.

Она подчеркнула, что считает целесообразным внедрить на федеральном уровне программу "Социальная няня", которая займет свое место в национальном проекте "Семья" и поможет снизить нагрузку на многодетные и неполные семьи.

По мнению парламентария, программа "Социальная няня" может быть направлена на предоставление бесплатных услуг профессиональных нянь для многодетных и неполных семей. "Форма реализации может предусматривать оказание помощи по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет в объеме 30 часов в неделю. Няни, участвующие в программе, должны иметь сертификацию, гарантирующую высокое качество предоставляемых услуг", - пояснила она.

Для неполных семей Лантратова предложила увеличить объем предоставляемых услуг до 40 часов в неделю, а также продлить срок помощи до достижения ребенком четырехлетнего возраста.

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:15
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях
13:59
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
13:47
Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода
13:29
Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
13:15
Средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА
12:59
В ГД инициировали внедрение федеральной программы "Социальная няня"
12:45
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45
12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения