Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Безопасность
Средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА
25 сентября 2025 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 246 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 921 орудие полевой артиллерии и миномет, 42 602 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.