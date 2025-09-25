Средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА

Российские средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 246 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 921 орудие полевой артиллерии и миномет, 42 602 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.