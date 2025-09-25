Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в контексте украинского конфликта заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.

"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника", - следует из сообщения, размещенного на сайте МИД РФ.

Подчеркивается, что реализуемая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении.

Кроме того, во время встречи министры обсудили вопросы деятельности ОБСЕ в преддверии председательства Швейцарии в организации в 2026 году. МИД РФ детально изложил принципиальные оценки причин удручающей ситуации в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.