Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
25 сентября 2025 / 13:29
Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
© Министерство иностранных дел России/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в контексте украинского конфликта заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.

"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника", - следует из сообщения, размещенного на сайте МИД РФ.

Подчеркивается, что реализуемая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении.

Кроме того, во время встречи министры обсудили вопросы деятельности ОБСЕ в преддверии председательства Швейцарии в организации в 2026 году. МИД РФ детально изложил принципиальные оценки причин удручающей ситуации в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:15
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях
13:59
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
13:47
Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода
13:29
Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
13:15
Средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА
12:59
В ГД инициировали внедрение федеральной программы "Социальная няня"
12:45
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45
12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения