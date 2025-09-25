Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода

На территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ в ближайшие дни ожидается температура, превышающая климатические характеристики. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"На юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5-8 градусов выше нормы. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области температура днем будет выше 20 градусов. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области - везде температура составит 20 градусов. Это очень высокие температуры", - рассказал специалист.

Кроме того, повсеместно до 28 сентября температуры от 20 до 28 градусов будут наблюдаться во всех указанных выше регионах.

Отмечается, что 25-26 сентября температура на 10 градусов выше нормы также прогнозируется на Урале. В Челябинской области значения составят 22-29 градусов, в Курганской - 23-28, в Тюменской - 23-24.