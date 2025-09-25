Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
Москва
25 сентября 2025 / 15:47
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода
25 сентября 2025 / 13:47
Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода
© Петр Ковалев/ ТАСС

На территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ в ближайшие дни ожидается температура, превышающая климатические характеристики. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"На юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5-8 градусов выше нормы. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области температура днем будет выше 20 градусов. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области - везде температура составит 20 градусов. Это очень высокие температуры", - рассказал специалист.

Кроме того, повсеместно до 28 сентября температуры от 20 до 28 градусов будут наблюдаться во всех указанных выше регионах.

Отмечается, что 25-26 сентября температура на 10 градусов выше нормы также прогнозируется на Урале. В Челябинской области значения составят 22-29 градусов, в Курганской - 23-28, в Тюменской - 23-24. 

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:15
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях
13:59
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
13:47
Вильфанд: в трех округах РФ прогнозируется очень теплая погода
13:29
Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
13:15
Средства ПВО нейтрализовали 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА
12:59
В ГД инициировали внедрение федеральной программы "Социальная няня"
12:45
Цена серебра впервые с 3 мая 2011 года поднялась выше $45
12:27
БелТА: Польша открыла движение через границу с Белоруссией
12:14
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения