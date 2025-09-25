Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 сентября 2025 / 23:53
24 сентября 2025 / 23:51
23 сентября 2025 / 20:47
/ Россия / Общество / Культурная среда / Крым
Общество
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
25 сентября 2025 / 13:59
© Артём Геодакян/ТАСС

Воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией войдет в мировую историю, аналогов такой операции нет ни в одной стране мира. Уверенность в этом выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

"2014 год - эксклюзив, Крым без единого выстрела вернулся на Родину. Ни одного окна не было разбито. То, как это было сделано, войдет в анналы и в мировую историю. Было проведение референдума, был президент России Владимир Путин, были крымчане, которые высказали свое волеизъявление. Лидер поддержал волю крымчан. Такого, наверное, не было нигде и никогда и аналогов такой операции, я думаю, не будет", - отметил собеседник агентства.

По его словам, безопасность крымчан была обеспечена совместно с подразделениями Минобороны и ополчением народа Республики Крым.

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года в условиях госпереворота на Украине. В нем приняли участие свыше 80% имевших право голоса, воссоединение с Россией поддержали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. 

