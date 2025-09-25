Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях

Атомная энергетика должна применяться только в мирных целях. На этом акцентировал внимание глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на открытии Всемирной атомной недели в Москве.

"Сегодня атомная индустрия находится на особом этапе своего развития. И особую ценность приобретает то, что мы находимся в столице России, в стране, которая исторически стояла у истоков развития атомных технологий. Поэтому любой атомный объект, любая атомная электростанция, которая создается, результаты ее работы должны иметь именно мирное разрешение и быть ориентированы на мирный результат", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что сегодня открывается гораздо больше возможностей для развития атомной энергетики. "Мы можем собраться вместе и обсудить очень большие перспективы развития атомных технологий. С точки зрения МАГАТЭ, для нас очень важно, чтобы этот тренд, эта перспектива, этот потенциал использовались для развития атомной генерации", - указал он.