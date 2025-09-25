Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
Лула да Силва отметил, что между ним и Трампом нет места для шуток
25 сентября 2025 / 14:33
Лула да Силва отметил, что между ним и Трампом нет места для шуток
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ждет двусторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По его мнению, возраст обоих президентов не позволит перерасти встрече в словесную перепалку наподобие той, которая произошла с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне в феврале.

"Трампу в июне следующего года исполнится 80 лет. Мне уже в октябре этого года будет 80 лет. В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток", - сказал Лула да Силва, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что будет относиться к Трампу "с уважением, которого заслуживает лидер США". "А он, разумеется, отнесется ко мне с уважением, которого заслуживает президент Бразилии. Так и пройдет эта встреча. Двое 80-летних лидеров, которые при этом чувствуют себя очень молодыми", - добавил политик.

Некоторое время назад телеканал CNN Brasil информировал о том, что в МИД южноамериканской республики опасаются "эффекта Зеленского" - ситуации, при которой переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая произошла между Трампом и Зеленским в начале года. Тогда Зеленский "получил выговор от Трампа в прямом эфире", после чего его "попросили покинуть Белый дом".

