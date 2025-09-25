Российские ВС поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия

Российские войска за прошедшие сутки поразили места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.