/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия
25 сентября 2025 / 14:46
Российские ВС поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки поразили места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

16:16
На Камчатке школьнику удалось спастись от медведя, притворившись мертвым
15:59
Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения
15:45
Медведев: от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище
15:31
Каллас: ЕС не будет призывать США применить санкции в отношении Венгрии за покупку нефти из РФ
15:14
Кремль полагает, что США сохраняют курс на мирное урегулирование на Украине
14:59
Костин: банки России по итогам года выйдут на высокую прибыль
14:46
Российские ВС поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия
14:33
Лула да Силва отметил, что между ним и Трампом нет места для шуток
14:15
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях
13:59
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
