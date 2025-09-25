Костин: банки России по итогам года выйдут на высокую прибыль

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
© Михаил Метцель/ ТАСС
Российские банки по итогам текущего года получат высокую прибыль, около 3-4 трлн рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме.
"Если мы посмотрим на наш банковский сектор, в этом году планируется высокий уровень прибыльности. Согласно нашим оценкам, около 3-4 трлн рублей, что свидетельствует о том, что банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо", - отметил он.
По словам главы ВТБ, наиболее сложный период банки прошли, остаются некоторые сложности, но кредитные организации "на страже" и "держат все под контролем".
