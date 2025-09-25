Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 18:50
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
На Камчатке школьнику удалось спастись от медведя, притворившись мертвым Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения
Москва
25 сентября 2025 / 18:50
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
24 сентября 2025 / 23:51
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Костин: банки России по итогам года выйдут на высокую прибыль
25 сентября 2025 / 14:59
Костин: банки России по итогам года выйдут на высокую прибыль
© Михаил Метцель/ ТАСС

Российские банки по итогам текущего года получат высокую прибыль, около 3-4 трлн рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Если мы посмотрим на наш банковский сектор, в этом году планируется высокий уровень прибыльности. Согласно нашим оценкам, около 3-4 трлн рублей, что свидетельствует о том, что банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо", - отметил он.

По словам главы ВТБ, наиболее сложный период банки прошли, остаются некоторые сложности, но кредитные организации "на страже" и "держат все под контролем".

Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Политолог Светов: война Байдена стала войной Трампа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
16:16
На Камчатке школьнику удалось спастись от медведя, притворившись мертвым
15:59
Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения
15:45
Медведев: от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище
15:31
Каллас: ЕС не будет призывать США применить санкции в отношении Венгрии за покупку нефти из РФ
15:14
Кремль полагает, что США сохраняют курс на мирное урегулирование на Украине
14:59
Костин: банки России по итогам года выйдут на высокую прибыль
14:46
Российские ВС поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия
14:33
Лула да Силва отметил, что между ним и Трампом нет места для шуток
14:15
Глава МАГАТЭ призвал использовать атомную энергетику исключительно в мирных целях
13:59
Аксенов убежден, что воссоединение Крыма с Россией войдет в мировую историю
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения