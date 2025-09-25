Кремль полагает, что США сохраняют курс на мирное урегулирование на Украине

Кремль руководствуется тем, что в США сохраняется политическая воля на продолжение усилий мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Собственно, мы видим разную риторику со стороны Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине", - указал он.

Кремль поддерживает эти усилия, и Москва по-прежнему открыта для выхода на трек мирных переговоров, отметил Песков.

Вместе с тем, по его словам, заявления в Вашингтоне о последствиях для России в случае отказа от добросовестных переговоров не идут вразрез с декларируемым желанием США урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии.