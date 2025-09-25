Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Каллас: ЕС не будет призывать США применить санкции в отношении Венгрии за покупку нефти из РФ
25 сентября 2025 / 15:31
Каллас: ЕС не будет призывать США применить санкции в отношении Венгрии за покупку нефти из РФ
© Isabel Infantes/ Pool Photo via AP/ТАСС

Руководство Европейского союза не будет призывать Соединенные Штаты применить санкции в отношении Венгрии и Словакии за покупку газа и нефти из России. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

"Нет, о санкциях речь не идет. Но они могут найти альтернативных поставщиков, чтобы избавиться от российских нефти и газа, о чем просил президент США Дональд Трамп", - отметила она.

"Мы многое сделали, чтобы избавиться от нефти и газа из России. Есть несколько стран, которые все еще покупают нефть. Но у США есть рычаг давления на них, так как они являются хорошими друзьями Америки. Соседи этих стран также предложили альтернативу. Но суть в том, что российские нефть и газ просто дешевле", - указала Каллас.

Вместе с тем она подчеркнула, что нынешняя ситуация, когда некоторые страны ЕС продолжают покупать российские энергоресурсы, "вызывает сожаление".

Каллас: ЕС не будет призывать США применить санкции в отношении Венгрии за покупку нефти из РФ
