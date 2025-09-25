Медведев: от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Владимира Зеленского, обратил внимание, что Россия обладает вооружением, от которого не сможет защитить даже бомбоубежище.

Он отметил, что Зеленский заявил о необходимости знать, где в Кремле находится укрытие, чтобы российское руководство могло спрятаться в случае применения украинской стороной дальнобойного американского оружия.

Зампред СБ РФ в своем канале в Max указал, что Киеву следует помнить: Россия способна использовать такие средства, против которых укрытия окажутся бесполезными. По его словам, об этом стоит задуматься и Соединенным Штатам.