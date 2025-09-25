Трамп не выйдет из мирного процесса. Мнение
24 сентября 2025 / 23:53
Безопасность
Медведев: от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище
25 сентября 2025 / 15:45
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Владимира Зеленского, обратил внимание, что Россия обладает вооружением, от которого не сможет защитить даже бомбоубежище.
Он отметил, что Зеленский заявил о необходимости знать, где в Кремле находится укрытие, чтобы российское руководство могло спрятаться в случае применения украинской стороной дальнобойного американского оружия.
Зампред СБ РФ в своем канале в Max указал, что Киеву следует помнить: Россия способна использовать такие средства, против которых укрытия окажутся бесполезными. По его словам, об этом стоит задуматься и Соединенным Штатам.
