Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения

Суд в Париже вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, занимавшему этот пост в 2007-2012 годах, в виде пяти лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, передает телеканал BFMTV. Кроме того, экс-главе государства был назначен штраф в размере €100 тыс.

Как отмечается, Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, при этом оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Это означает, что суд не подтвердил факт нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

Вместе с тем суд выдал постановление о помещении Саркози под стражу с отсрочкой. Экс-президент будет вызван в течение месяца к прокурору, который назначит условия отбывания наказания и дату взятия под стражу.

Со своей стороны, Саркози заявил о намерении подать апелляцию на решение парижского суда. Он отметил, что считает себя невиновным и пойдет в тюрьму "с высоко поднятой головой". Политик убежден, что его противники, настоявшие на заключении его в тюрьму, хотели унизить его. "Но в действительности они унизили Францию", - полагает Саркози.

Апелляция не приостановит решение суда первой инстанции. У бывшего президента есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение.