На Камчатке школьнику удалось спастись от медведя, притворившись мертвым

Шестикласснику на Камчатке удалось спастись от агрессивного медведя, который в четверг напал на двух человек, притворившись мертвым. Об этом рассказала мама ребенка Анна Мелкобродова в беседе с ТАСС.

"Сын заметил хищника по пути в школу, развернулся и начал убегать, не оглядываясь, в сторону дома. В какой-то момент он почувствовал удар в спину, в рюкзак, упал и притворился мертвым. Медведя он не видел, но слышал дыхание позади. У ребенка порван рюкзак и погнут металлический чехол от очков. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга из-за падения", - указала собеседница агентства.

Крупный медведь был замечен 25 сентября жителями Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь, скончалась в реанимации. Животное отстреляно.