Forbes: Сбер занял первое место в рейтинге самых прибыльных компаний России

Сбер возглавил рейтинг 100 самых прибыльных компаний России по версии журнала Forbes. Соответствующий список размещен на сайте издания.

Так, Сбер впервые расположился на первой строчке рейтинга по размеру чистой прибыли по итогам 2024 года. Прибыль компании составила 1 580,3 млрд рублей.

Второе место в списке заняла нефтегазовая компания "Роснефть". По итогам прошлого года чистая прибыль компании достигла 1 341 млрд рублей. Третьим оказался "Газпром". В 2024 году чистая прибыль компании составила 1 318,7 млрд рублей.

В топ-10 крупнейших компаний по чистой прибыли также вошли "Сургутнефтегаз" (923,3 млрд рублей), "Лукойл" (851,5 млрд рублей), ВТБ (551,4 млрд рублей), "Новатэк" (500,2 млрд рублей), "Атомэнергопром" (351,4 млрд рублей), "Татнефть" (308,9 млрд рублей), "Полюс" (305,5 млрд рублей).