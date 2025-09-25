Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
Безопасность
Российские ВС проводят зачистку Кировска в ДНР
25 сентября 2025 / 16:44
© Александр Река/ТАСС
Российские войска завершают зачистку города Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск ДНР, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", - говорится в сообщении.