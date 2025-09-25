Российские ВС проводят зачистку Кировска в ДНР

Российские войска завершают зачистку города Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск ДНР, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", - говорится в сообщении.