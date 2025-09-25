Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 20:22
КОТИРОВКИ
USD
25/09
83.9914
EUR
25/09
98.6015
Новости часа
Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
Москва
25 сентября 2025 / 20:22
Котировки
USD
25/09
83.9914
0.0000
EUR
25/09
98.6015
0.0000
Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
25 сентября 2025 / 19:52
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
25 сентября 2025 / 19:32
Запад не признает поражение Санду. Мнение
Запад не признает поражение Санду. Мнение
25 сентября 2025 / 19:21
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС проводят зачистку Кировска в ДНР
25 сентября 2025 / 16:44
Российские ВС проводят зачистку Кировска в ДНР
© Александр Река/ТАСС

Российские войска завершают зачистку города Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск ДНР, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", - говорится в сообщении.

Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
Запад не признает поражение Санду. Мнение
Запад не признает поражение Санду. Мнение
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Словения применила санкции в отношении Нетаньяху
17:58
Посол РФ отметил, что европейские элиты ведут курс на дехристианизацию
17:43
SuperJob представил рейтинг престижных профессий в России
17:30
Зеленский заявил, что готов не баллотироваться на выборах при завершении конфликта
17:15
Kyodo: Трамп намерен посетить Японию с визитом в октябре
16:59
ЛДПР предложила выдавать земелю семьям в браке более 10 лет
16:44
Российские ВС проводят зачистку Кировска в ДНР
16:33
Forbes: Сбер занял первое место в рейтинге самых прибыльных компаний России
16:16
На Камчатке школьнику удалось спастись от медведя, притворившись мертвым
15:59
Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения