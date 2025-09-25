ЛДПР предложила выдавать земелю семьям в браке более 10 лет

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представила на рассмотрение Госдумы проект закона о выдаче земельных участков семьям, имеющим детей и состоящим в браке более десятилетия. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым земельные участки смогут бесплатно получить граждане, состоящие в зарегистрированном браке не менее 10 лет и имеющие одного или более детей. Участки будут передаваться в общую долевую собственность всех членов семьи - родителей и детей.

Вместе с тем такие участки должны быть обеспечены подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям. Кроме того, предусматривается возможность с согласия семьи получить другие меры социальной поддержки вместо участка.

Согласно документу, реализовать право на получение участка можно будет в границах своего региона, в порядке, установленном субъектом РФ.