Kyodo: Трамп намерен посетить Японию с визитом в октябре

25 сентября 2025 / 19:52
25 сентября 2025 / 19:32
25 сентября 2025 / 19:21
Политика
25 сентября 2025 / 17:15
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ТАСС
Президент США Дональд Трамп планирует посетить с визитом Японию в конце октября 2025 года. Об этом информировало агентство Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.
Отмечается, что точные сроки визита в настоящее время согласовываются. Предполагается, что американский лидер заедет в Японию по пути в Южную Корею, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября - 1 ноября.
Это будет первый для Трампа визит в Японию в ходе его второго президентского срока. Kyodo обращает внимание, что к концу октября в Японии уже будет избран новый премьер-министр, который придет на смену уходящему в отставку Сигэру Исибе.