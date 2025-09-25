Зеленский заявил, что готов не баллотироваться на выборах при завершении конфликта

Владимир Зеленский в интервью программе Axios Show заявил, что готов не выдвигать свою кандидатуру на новых президентских выборах на Украине в случае завершения конфликта.

"Выборы - не моя цель. Если мы закончим конфликт с русскими, я готов не идти на выборы. Моя цель - закончить войну", - отметил он.