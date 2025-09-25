Запад не признает поражение Санду. Мнение

Центральная избирательная комиссия ограничивает доступ иностранных наблюдателей к выборам, чтобы скрыть фальсификации, которые готовит правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Майю Санду. Об этом говорится в заявлении оппозиционного Патриотического блока, который сформирован вокруг крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов во главе с бывшим президентом Игорем Додоном и является главным конкурентом ПДС на предстоящих 28 сентября выборах в парламент. В него также входят Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

"ЦИК Республики Молдова ограничивает международное наблюдение за выборами, опасаясь выявления многочисленных нарушений и критической оценки демократических норм страны. Так, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова отказала в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира (за исключением Австралии), в том числе отклонив запрос российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Многочисленные авторитетные международные организации и эксперты сообщали, что их запросы были отклонены на основании очевидных нормативных противоречий или просто проигнорированы. Во многих случаях на неоднократные запросы не были даны даже ответы. Более того, ЦИК отказал в аккредитации некоторым европейским организациям, в том числе из государств, где проживают крупнейшие общины граждан Молдовы, - Италии, Франции, Германии, Испании и США", - говорится в документе. Его авторы считают, что подобная практика ставит под сомнение электоральную репутацию страны.

"Это вопиющее противоречие: нельзя одновременно заявлять о стремлении к европейской интеграции и отказывать европейским организациям в доступе для наблюдения за выборами. Подлинная демократия основана на прозрачности, в том числе посредством независимого мониторинга избирательных процессов", - отмечается в документе.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей партии не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. По данным молдавской социологической компании iData, за Патриотический блок готовы проголосовать 36%, в то время как за ПДС - 34,7%. Далее идут "Наша партия" (8,4%) и блок "Альтернатива" (7,9%). Согласно этим данным, ни одна политическая сила не получает большинство в парламенте. У Патриотического блока может быть 42 мандата в 101-местном парламенте, у ПДС - 40, у "Нашей партии" - 10, у "Альтернативы" - 9.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что «удастся или нет Майе Санду сохранить контроль над парламентом - это само по себе не имеет значения. Выборы в парламент, допускающие победу оппозиции, предполагают, что это приведет к изменению ситуации. А сейчас мы видим, что даже убедительная победа оппозиции не даст такого результата по двум причинам. Первое - за границей вбросят столько бюллетеней, сколько нужно. Второе – Запад не собирается признавать результаты, которые поменяют нынешний молдавский вектор. Поэтому сами по себе результаты выборов не имеют принципиального значения. Принципиальное значение здесь может иметь только то, как Запад будет строить отношения со страной после выборов».

Эксперт также считает, что «после выборов «майданов» не будет. Их вообще не может быть без тщательной подготовки и ресурсной подпитки. У молдавской оппозиции таких возможностей нет. А у молдавской власти возможности есть, но власти очень ограничены хотя бы потому, что они не пользуются популярностью в обществе. Но проблема здесь в том, что они, скорее всего, обойдутся без «майдана».