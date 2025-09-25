Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
25 сентября 2025 / 19:52
25 сентября 2025 / 19:32
25 сентября 2025 / 19:21
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
25 сентября 2025 / 19:32
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?

Москва сейчас ожидает реакции Вашингтона на предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает, что «молчание США на инициативу Владимира Путина по продлению Договора по СНВ-3 связано с тем, что сейчас возникла очень непростая для США проблема. Они явно проигрывают в гонке ядерных стратегических вооружений, причем уже не только России, но и Китаю. Поэтому, с одной стороны, они очень заинтересованы в том, чтобы эти переговоры начались как можно раньше. Но, с другой стороны, в Вашингтоне понимают, что козырей для торга на будущих переговорах у них не так-то много. И в этих условиях Москва будет владеть политической инициативой, если эти переговоры возобновятся. Поэтому в Вашингтоне все очень не просто, и там есть свои ястребы, которые считают любой контроль над ядерным вооружением пережитком «холодной войны» и уверены, что Америке это не нужно. Очевидно именно этим объясняется эта задержка».

Эксперт подчеркнул, что «пролонгация договора СНВ-3 для обеих стран - очень желательное развитие событий. Это последний международно-правовой акт, ограничивающий наращивание стратегических ядерных вооружений и их качественное совершенствование. Если его не будет, то пойдет по сути дела ничем не ограниченная гонка вооружений. Этого хотелось бы избежать и желательно, чтобы стратегические ядерные арсеналы теперь уже не двух, а трех ядерных сверхдержав были под контролем».        

